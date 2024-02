Vomero: la 'munnezza' tra la gente

Al Vomero - da sempre ritenuto quartiere dei napoletani benestanti - alla munnezza della gente non piace stare nei contenitori. Assolutamente no. Preferisce i marciapiedi. E se a causa di sguardi indiscreti deve entrare nei contenitori, allora lo fa con sprezzante anarchia: la plastica dove va la carta e viceversa; l'alluminio dove va il vetro e il vetro ovunque assieme a mobili a suppellettili. Tutto in bella mostra. La munnezza del Vomero probabilmente pensa di avere un valore tale da dover essere necessariamente notata, apprezzata e magari anche raccolta da chi passa.

Le foto che vi mostriamo sono state scattate lungo le strade tra Piazza degli Artisti e Piazza Vanvitelli nelle ultime 2 settimane: impossibile non notare la valigia bella ritta in Piazzetta Durante (che meriterebbe ben altra attenzione e valorizzazione); il lavandino in via San Gennaro ad Antignano; i sandali sbriluccicanti con tanto di scatola annotata davanti alla basilica di San Gennaro e poi tutto intorno coperte, cuscini, mobiletti, scarti di traslochi, cartoni e chi più ne ha più ne metta come il sacchetto rosso a forma di cuore, che ricorda che febbraio è il mese degli innamorati.