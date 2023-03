Volkswagen partner della Nazionale italiana: 1000 pizze gratis distribuite ieri a Napoli

"In fondo siamo sempre stati un match perfetto". È il claim della nuova partnership tra Volkswagen e la Nazionale italiana di calcio, con il brand automobilistico tedesco che ha festeggiato l'occasione ieri a Napoli – dove si è giocata Italia-Inghilterra – stringendo una partnership con una pizzeria partenopea per la distribuzione gratuita del 'piatto per eccellenza' della nostra tradizione.

Dalle 12 alle 21.30, infatti, nella giornata di ieri sono state distribuite più di mille pizze in cartone personalizzato VW presso il Ristorante Pizzeria Bernadette di piazzale Gabriele D’Annunzio a Fuorigrotta, a pochi passi dalla Curva B dello stadio Diego Armando Maradona. La "VolkPizza" non poteva che essere una margherita con würstel, perfetto incrocio tra il gusto teutonico e la tradizione italiana e più in particolare partenopea.

"La collaborazione è servita – ha scritto ieri il brand tedesco su Instagram – Oggi, per celebrare la nuova partnership tra Volkswagen e la Nazionale Italiana di Calcio offriremo ai tifosi azzurri nei pressi dello stadio un abbinamento perfetto: la pizza margherita con i würstel. E tu sei pronto a tifare insieme a noi?".

Il lancio della collaborazione tra Gruppo Volkswagen e Figc ha visto protagonista anche il van di VW "ID", 100% elettrico, che durante la partita è letteralmente entrato in gioco al fianco degli Azzurri nei ledwall a bordo campo e con uno spot tv dedicato.

La partnership tra gli Azzurri e il marchio tedesco, iniziata all'insegna del gusto, vedrà programmati numerosi ulteriori sorprendenti eventi nei prossimi mesi.