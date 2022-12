A Sgarbi la maglia del Napoli con il "10" di Maradona, tifosi furiosi: "Un sacrilegio"

Sta facendo il giro del web una foto pubblicata da Vittorio Sgarbi. Il noto politico e critico d'arte ha annunciato sui suoi social di aver avuto in regalo da Aurelio De Laurentiis la maglia del Napoli, con tanto di nome e numero 10 sulle spalle.

"All’amico Aurelio de Laurentiis piace esagerare… Grazie del gradito pensiero", ha scritto Sgarbi. Il post - e la foto - è diventato subito virale, facendo registrare un boom di like e condivisioni. Tanti anche i commenti. molti polemici. Alcuni tifosi azzurri non hanno gradito che sulla maglia ci fosse il 10 di Maradona.

"Il 10 non lo indossa più nessuno nella squadra del calcio Napoli, già da anni ormai, per "religioso" rispetto verso D10S. Ricevere una maglia azzurro con il 10 è un omaggio importante. Almeno Vittorio Sgarbi, però, una punizione all'incrocio dei pali la deve fare. E segnare", si legge. O, ancora, un altro commento recita: "De Laurentiis non è il nostro presidente altrimenti non le avrebbe dato la Dieci..io gli avrei dato il 71..si faccia spiegare dal suo amico il significato nella smorfia del 71".

La notizia è stata commentata anche in diversi gruppi social dedicati ai tifosi azzurri. In tanti, nel vedere la foto, hanno gridato allo scandalo parlando di "sacrilegio".