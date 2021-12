VitignoItalia: sold out per l'anteprima in attesa dell'evento di giugno a Castel dell'Ovo

90 aziende provenienti da tutta la Penisola, Campania in testa, per oltre 500 etichette disponibili tra i banchi d’assaggio, 100 giornalisti accreditati, 12 buyers esteri, oltre 800 visitatori questi i numeri di Anteprima VitignoItalia che segna il ritorno della manifestazione-evento che da quasi 20 anni porta a Napoli il meglio del mercato enoico nazionale e esperti e cultori da tutto il mondo.

Ricchissimo il programma, ad iniziare dal Forum delle Economie “Vino e Turismo: trasformare le potenzialità in opportunità per la valorizzazione del territorio” presso la sala Scarlatti dell’Hotel Vesuvio, in partnership con Unicredit, particolarmente impegnata nei confronti dell’imprenditoria agroalimentare. Sul palco dei relatori, moderati da Leandro Sansone, responsabile territorial development Sud Unicredit, tra gli altri, l'assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo; la regional manager Sud Unicredi tAnnalisa Areni; la direttrice della strada del vino nobile Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese Bruna Caira; il direttore del corso di wine business presso l’università degli studi di Salerno e coordinatore scientifico dell’osservatorio sul turismo del vino dell’associazione città del vino Giuseppe Festa, il responsabile agroalimentare di wine monitor Nomisma SpA Denis Pantini, che ha illustrato i risultati della ricerca “Competitività e scenari di mercato per la filiera vitivinicola secondo L’Agri4index Nomisma-UniCredit”.

Sold out e parterre d'eccezione, quindi, per la straordinaria degustazione di otto grandi vini campani, espressione dell’annata 2007: l'evento, tenuto sempre nell'Hotel Vesuvio,nato dalla collaborazione con la Regione Campania, e stato dedicato alla memoria di Lucio Mastroberardino ed ha visto succedersi calici di Fontanavecchia, Galardi, Maffini, Mastroberardino, Montevetrano, Quintodecimo, Terredora e Villa Matilde, presentati da due esperti di calibro: Luciano Pignataro, giornalista, e Tommaso Luongo, delegato AIS per la regione Campania.

A sottolineare la rilevanza internazionale che da anni contraddistingue l’iniziativa partenopea, la presenza ai tavoli di degustazione di sette buyers e quattro giornalisti stranieri, provenienti da Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Lituania e Polonia.

Clou della manifestazione, quindi, l'esposizione-degustazione all'Hotel Excelsior - subito sold-out - di circa 500 etichette per quasi 90 aziende provenienti da tutta la Penisola. Un trionfo di calici e bottiglie con conferme e interessantissime novità.

"Sappiamo bene che il comparto vitivinicolo è strategico per il made in Italy - ci dice Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - e ora, più che mai, merita di essere aiutato e sostenuto. È stato davvero emozionante poter rincontrare dal vivo, dopo la lunga pausa forzata, operatori e winelover giunti da tutta la Penisola e ancor più coinvolgente è stato senza dubbio l’incontro con i produttori, che come e più di noi hanno sofferto negli ultimi due anni per la mancanza di fiere ed eventi".

VitignoItalia, che ormai costituisce il principale punto di riferimento fieristico del Centro-Sud per il mondo del vino, dà appuntamento a giugno 2022, dal giorno 5 al 7, come di consueto a Castel dell’Ovo che tornerà ad ospitare l’evento