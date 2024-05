SuperEnalotto, si festeggia nel napoletano: la vincita da quasi 100mila euro

Dopo la vincita del jackpot di 101,5 milioni di euro a Napoli dello scorso 10 maggio, si nasconde il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 75 di sabato 11 maggio, con il jackpot che arriva a 20,9 milioni di euro in palio per il concorso di martedì 14 maggio 2024.

È festa, però, per un fortunato che ha centrato un 5 da 96.261,71 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, presso il punto di vendita Sisal "La boutique dei tabacchi", situato in corso Vittorio Emanuele III n. 266.