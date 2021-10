Lotto, un terno sulla ruota di Napoli premia mezza Italia

Il terno 33, 54, 89 estratto sabato sulla ruota di Napoli distribuisce una serie di vincite al Lotto: si parte dai 47.500 euro finiti a Varese, ma - come riferisce Agimeg - ci sono anche due terni da 23mila e 22.500 euro, finiti a Ottaviano e a Napoli, e uno da 13.500 euro a Fagagna in provincia di Udine.

Complessivamente il concorso di sabato ha distribuito premi per 29,6 milioni di euro (di cui in particolare circa 6 milioni con la versione tradizionale e oltre 22,8 milioni con il 10eLotto). Le vincite centrate dall'inizio dell'anno salgono a 4 miliardi 810 milioni.

SuperEnalotto, numerose vincite in Campania

La Campania triplica grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre "5" del valore di 5.843,73 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata realizzata nel tabacchi di via John Fitzgerald Kennedy 25 a Quarto, in provincia di Napoli, mentre l'altra è stata registrata nella tabaccheria di via S.Francesco Curia 2 a Ottaviano, sempre in provincia di Napoli. L'ultima, invece, è stata realizzata nella tabaccheria di Corso Mazzini 85 a Cava de' Tirreni, in provincia di salerno. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 100 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

È festa, inoltre, per i fortunati che hanno centrato un punto "5+1" da 705.421,70 euro. La giocata vincente è stata realizzata grazie ad un sistema bacheca suddiviso in 105 quote da 5 euro cadauno, con ogni vincita singola da 6778,71 euro. 14 le vincite in Campania, 10 in Lombardia e Puglia, 8 in Sicilia e Veneto, 6 in Emilia-Romagna, 5 nel Lazio, 4 in Piemonte, Marche e Toscana, 2 in Basilicata e Calabria e 1 in Abruzzo, Sardegna, Trentino Alto Adige e Liguria e 24 sono state realizzate tramite una giocata online.