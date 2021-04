Oltre 12mila in totale le vincite in Campania nel concorso di sabato 10 aprile

Sono 12637 in totale le vincite centrate in Campania per il concorso di sabato 10 aprile 2021 del Lotto. 680.446,00 euro l'ammontare delle vincite nella nostra regione.

Tra queste, 6144 sono state centrate tra Napoli e provincia, per un ammontare di 392.977,00 euro vinti.