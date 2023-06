E' napoletana la colonna sonora di "Una mamma all’improvviso", la miniserie che parte stasera su Canale5

La colonna sonora della miniserie Una mamma all’improvviso diretta da Claudio Norza, con Giulia Bevilacqua e Simone Corrente, in onda dal 27 giugno in prima serata su Canale 5; un disco con Gigi Finizio; un'imminente tournée per il mondo alla direzione dell’orchestra che affiancherà Jimmy Sax, Vincenzo Sorrentino - 40 anni, napoletano doc, sta inanellando una meravigliosa serie di successi che certamente costituiscono il giusto riconoscimento per il suo lavoro, la sua preparazione, il suo talento.“Per me quello di stasera - spiega Sorrentino – è un vero e proprio debutto. Da molti anni collaboro a programmi e fiction in veste di compositore e direttore d’orchestra. Stavolta ho anche orchestrato i brani. Sono emozionato e orgoglioso”.

Tante infatti le collaborazioni e realizzazioni parziali di Sorrentino come, ad esempio, quella per L’amica geniale in cui lo si vede anche in veste di attore: ha infatti interpretato proprio un musicista. “Sono figlio di questa terra – tiene a sottolineare Sorrentino – nel mio Dna musicale e artistico c’è anche Renato Carosone, ma mi chiamano l’Ennio Morricone del Sud. Bontà loro, però non scherziamo, Morricone è stato un genio assoluto”.

“Perché tu sei” il brano, parte della colonna sonora di Una mamma all’improvviso, vsarà disponibile a partire dal 4 luglio in tutti gli store, interpretato da Gigi Finizio. Ad ottobre Sorrentino sarà in Campania, a San Leucio, per il tour di Jimmy Sax, fenomeno nato sul web poi man mano affermatosi sempre più nei canali tradizionali. Brani come “No man no cry” o “Time” hanno fatto il giro del mondo spalancando le porte al successo mondiale del talentuoso musicista francese. “Saremo a San Leucio, con la Symphonic Dance Orchestra che si è arricchita di nuovi elementi e che affiancherà Jimmy in giro per il mondo, compresa la tappa a Marsiglia, del 7 ottobre prossimo”, conferma infatti Sorrentino.