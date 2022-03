Vincenzo Salemme positivo al Covid: "Me lo sono beccato anche io" - VIDEO

Vincenzo Salemme è positivo al Covid. Ad annunciarlo è lo stesso attore e regista via social. "Da questa sera non vado in scena perché questa mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Gli spettacoli li recupererò dal 29 aprile al 2 maggio. Sto bene, però, non vi preoccupate".

Salemme, ricordiamo, in questi giorni era in scena al Teatro Diana con “Napoletano? E famme ‘na pizza!”, spettacolo che andrà in scena anche il prossimo ottobre.