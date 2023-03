Anziano cerca lavoro facendosi pubblicità "porta a porta": la commovente storia diventa virale

Sta facendo il giro del web la foto di un bigliettino scritto a mano con un numero di telefono. A molti può sembrare banale, ma in realtà dietro allo stesso c'è una storia di grande dignità. Vincenzo, anziano falegname, con quel bigliettino è andato in giro per le strade di Napoli, facendosi pubblicità "porta a porta".

Non si sa molto di Vincenzo se non quello che ha raccontato Virginia, una govane utente su Facebook. "Ieri mattina alla porta di casa di mia mamma, si presenta un signore anziano, che bussa insistentemente alla porta e ci lascia questo bigliettino come simbolo di pubblicità del suo lavoro, uno di quei lavori che ad oggi non rendono più come prima, data la vasta scelta di catene mondiali come Ikea, mondo convenienza ecc….

Una persona molto umile, con un altrettanto bigliettino con semplicemente scritto ciò che fa e dove lo puoi rintracciare. Questo per me è simbolo di una generazione ormai passata, che trova difficoltà ad inserirsi in questa nuova società, che per loro non ha niente più da offrire, se non solo social e finta felicità. non lo conosco… non vi conosco.. ma so che in ogn uno di noi c è un cuore per metterci un po’ d amore verso il prossimo, che è un comandamento sacro di Dio… anche solo per un semplice cassetto contattate il signor Vincenzo non permettiamo che la loro vita finisca, soltanto perché non hanno una vita social !!!".

L'appello di Virginia è diventato subito virale e in tanti hanno "promesso" di contattare questo anziano falegname.