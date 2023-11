Vincenzo Capuano apre nel salotto buono della città: pizze gratis per tutti

Nuova apertura in città per Vincenzo Capuano. Il noto pizzaiolo napoletano, campione del mondo di pizza contemporanea, aprirà la sua 17esima attività nel cuore di Chiaia, nel salotto buono di Napoli. Questa, però, sarà un'apertura "diversa" per Capuano che punta a raggiungere anche un altro tipo di clientela con la pizza a portafoglio..

"Non è un'apertura come le altre. Per noi ha un significato particolare. Ci dispiaceva non poter accontentare i clienti del nostro quartiere con la pizza a casa e la pizza a portafoglio. Nasce un nuovo format", dice Capuano in un video pubblicato sui social con Nonno Enzo.

L'appuntamento con l'inaugurazione è fissato per domenica 26 novembre 2023 alle ore 18,30 in via Bisignano. Per l'occasione, come spiega Capuano nel video, verranno offerte a tutti pizze a portafoglio gratis.