Capuano apre a Milano: "Porto la pizza contemporanea in questa bellissima città" - VIDEO

Nuova conquista per il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano che aprirà a Milano la sua 11esima pizzeria. "Un sogno che si realizza" dice Capuano in un video postato sui social, nel quale mostra i primi particolari del nuovo locale.

L'apertura è prevista entro marzo, ma la data precisa non è stata ancora svelata. Tra le cose certe c'è che il maestro pizzaiolo porterà all'ombra della Madonnina la "pizza contemporanea" che lo ha reso celebre nel mondo. Capuano a soli 33 anni, infatti, è considerato il pioniere di questo impasto innovativo che però non contrasta in nessun modo la tradizione partenopea.

Il locale - annuncia Capuano - avrà 120 posti, un laboratorio a vista e un salottino con un giardino naturale sospeso. Il locale si trova ad angolo tra via Pietro Colletta e via Lazzaro Papi nel quartiere di Porta Romana Nel menù sarà sicuramente presente la "provola e pepe" che lo ha reso campione del mondo e i famosi fritti di "Nonno Enzo". A tavola, neanche a dirlo, le "forbici d'oro" che permetteranno di valorizzare la struttura dell'impasto contemporaneo di Capuano.