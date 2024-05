Vincenzo Capuano attaccato per l'impasto al cacao: "Una me**a gigante" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video condiviso da Vincenzo Capuano. Nelle immagini, postate dal noto pizzaiolo napoletano, si vede una delle sue ultime creazioni: l'impasto contemporaneo al cacao. L'iniziativa, però, sembra non aver convinto i follower che lo hanno duramente criticato.

"Una me**a gigante", si legge in un odei tanti commenti. "Non sai più cosa ti devi inventare", aggiunge un altro utente. "Perché inventare schifezze per il web?", viene chiesto in un altro commento. Al momento Capuano, reduce da un evento in Messico, non ha replicato. Inoltre, non è chiaro se l'impasto diventerà la base per una nuova pizza in menu.