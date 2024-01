Vincenzo Capuano torna in tv: la ricetta della sua pizza con cornicione ripieno - VIDEO

Vincenzo Capuano torna in tv. il noto pizzaiolo napoletano è stato ospite di Antonella Clerici nel programma "È sempre mezzogiorno!". Il campione del mondo di pizza contemporanea, in particolare, ha voluto celebrare la giornata mondiale della Pizza presentando la pizza con il cornicione ripieno di ricotta.

Capuano ha svelato ai telespettatori alcuni segreti per ottenere un ottimo impasto - rigorosamente contemporaneo - e come farcire il disco di pasta. Una grande soddisfazione per il talentuoso pizzaiolo che domenica prossima aprirà la sua 19esima pizzeria a pochi passi da piazza del Plebiscito.

La ricetta della pizza con cornicione ripieno

Ingredienti:

Per il pre-fermento:

200 g di farina Manitoba

100 ml di acqua

2 g di lievito di birra fresco

Per l’mpasto:

Pre-fermento

200 g di farina 0

140 ml di acqua

7 g di sale

Per farcire:

70 g di pomodoro pelato

60 g di fiordilatte di Agerola

80 g di ricotta

Basilico fresco

Pecorino grattugiato

Per guardare il video completo della ricetta, clicca qui.