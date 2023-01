Al Grande Fratello VIP arriva la pizza fritta di Vincenzo Capuano

Vincenzo Capuano sbarca al Grande Fratello VIP. Il maestro pizzaiolo, campione del Mondo di pizza contemporanea, ha vestito i panni di "docente" per i vipponi del programma di Canale 5.

Nel corso dell'ultima settimana nella casa più spiata d'Italia alcuni concorrenti si sono messi alla prova con la preparazione della pizza fritta. Come mostrano le immagini - andate in onda anche ieri in prima serata - ai ragazzi del GF è stato fatto vedere un video tutorial di Capuano che ha rivelato tutti i suoi segreti.

A dover mettere le mani in pasta - in particolare - sono stati Milena, Nikita, Antonella, Nicole, Davide, Antonino e Andrea che – dopo aver fatto chiarezza sui passaggi da seguire – si sono diretti all’interno del Market per prendere tutto l’occorrente da portare in cucina.

Dopo aver preparato tutto, i Vip, si sono messi all'opera ?non prima di aver ringraziato lo chef napoletano per avergli dato la possibilità di mettersi in gioco. Non sono mancate le difficoltà, ma alla fine sono riusciti a portare in tavola delle ottime pizze.