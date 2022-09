Capuano presenta il suo calzone "contemporaneo": tutti i segreti del campione mondiale - VIDEO

Vincenzo Capuano presenta il suo calzone "contemporaneo". In un video postato sui social, il noto pizzaiolo partenopeo, mostra la preparazione. Si parte con gli ingredienti: ricotta di fuscella, salame e prisciutto cotto (per non scontentare nessuno) e fiordilatte. Il campione del Mondo spiega che non fa il "buco" sopra il calzone, ma gli aggiunge solo un velo di pomodoro.

Messo a bocca di forno (dove la temperatura è più bassa), Capuano spiega che il calzone va cotto di punta in punta. Una volta cotta, la pizza viene completata con parmiggiano a pioggia, basilico e un filo d'olio. In chiusura di video - diventato subito virale - non poteva mancare la classica prova del taglio con le forbici e l'assaggio.