A Piazza del Gesù un "villaggio della pace" per bambini e adulti

Un Villaggio della Pace sarà costruito per una giornata, dalle ore 10.30 alle 21.00, questo sabato - 22 giugno - in piazza del Gesù. A realizzarlo attivisti di associazioni e movimenti che si sono uniti per sviluppare un dialogo e un confronto con quanto vorranno e lanciare un messaggio forte sulla necessità e urgenza di un mondo di pace.

Gazebo e volontari

Verranno allestiti vari gazebo a tema e tantissimi volontari accoglieranno i visitatori per parlare del grandissimo e impareggiabile valore della pace, a fronte della potenza distruttiva e assassina della guerra.

"La pace non si esaurisce in discorsi belli e intenzioni buone, perché la pace va costruita nelle relazioni, negli sguardi, nella correzione fraterna, nel perdono, nel rispetto reciproco e nella pazienza dell’ascolto - si legge in una nota della Diocesi - Il Villaggio della Pace si propone di far parlare adulti e piccoli, uomini e le donne che soffrono la criticità e la finitezza del presente, ma sperano nel futuro di un mondo riconciliato.

Tutti potranno parlare e interrogare, esprimere il proprio pensiero e i dubbi, le preoccupazioni e le aspettative, rompendo il muro della solitudine e aprendo i loro cuori a spazi di speranza".

Villaggio di creatività, musica e giochi

Sarà, dunque, il Villaggio della inclusione, dell’incontro e dell’ascolto, della creatività e dell’aiuto morale, della musica, dei cori e dei canti, dei giochi per i bambini, del vincolo di appartenenza alla stessa famiglia umana, spiega la Diocesi. E sarà anche, in particolare, il Villaggio della preghiera, fatta insieme e con l’arcivescovo don Mimmo Battaglia, nel pomeriggio, nella Chiesa del Gesù, "perché la preghiera attraverso strade sconosciute arriverà a costruire ponti di pace tra i popoli spaventati da “un uragano che potrebbe scatenarsi ad ogni istante con una travolgenza inimmaginabile" come si legge nella "Pacem in terris" di Papa Giovanni XXIII.