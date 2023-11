Villaggio di Babbo Natale e dei personaggi dei cartoon: "Un Natale da favola"

Un villaggio di Babbo Natale e dei personaggi dei cartoni sarà allestito in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano dall'8 al 28 dicembre.

"Dall’8 al 28 dicembre, il meraviglioso parco della nostra villa diventerà un luogo incantato dove poter incontrare oltre 50 personaggi delle favole e dei cartoon, affacciarsi dal castello delle principesse e dal balcone de La Bella e la Bestia, entrare nel labirinto di Alice nel paese delle meraviglie e abbracciare i propri super eroi preferiti. Vi sarà un’area street food; laboratori di pasticceria dedicati ai bambini e di piccoli oggetti da confezionare e regalare; un angolo make up per trasformarsi in re e regine. E ancora, una slitta gigante dove poter salire per scattare foto e consegnare le proprie lettere a Babbo Natale, un trenino che girerà per la villa e giostre per grandi e piccoli. Infine ogni sera vi saranno spettacoli e musical, sempre diversi e un’altra grande sorpresa che vi svelerò prossimamente. I lavori di allestimento sono in corso…aspettando il nostro 'Natale da favola'", scrive il sindaco Giorgio Zinno in un post sui social, pubblicando anche un video dei lavori in corso.

L'ingresso costerà 5 euro, con i biglietti che sono già prenotabili on line sul circuito GO2.