Villa da sogno in vendita a Napoli

È davvero mozzafiato la villa affacciata sul mare del Golfo di Napoli proposta in vendita da Massimo Knight, titolare con il fratello dell'omonima agenzia. Rifiniture di lusso e 250 metri quadri di superficie interna, la villa si trova a Marechiaro e si articola su 3 livelli:

al piano terra c'è un ampio salone, cucina abitabile, sala da pranzo con veranda e una camera con bagno annesso, tutto costeggiato perimetralmente da un ampio terrazzo a livello proteso sul mare;

al primo piano si trovano due camere da letto, una affacciata sull’isola di Capri e l'altra sul Vesuvio, entrambe con bagno personale;

all’ultimo piano si trova un’ulteriore camera con bagno e veranda.

La villa ha uno spazio di circa 350 mq. interamente affacciato sul mare e concepito per essere in continuità con gli interni. Da qui non solo è possibile abbracciare con lo sguardo tutto il Golfo, dal Vesuvio all’isola di Capri, ma c'è anche un'ampia e comoda zona pranzo, un'invitante zona relax e una grande piscina.

Riservatissimo il costo