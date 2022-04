La villa “hot” in Romagna che fa impazzire i napoletani

Dopo due anni di pandemia, riparte a gonfie vele la stagione turistica anche nell'entroterra riminese, tra enogastronomia, bike experience e scoperta dei borghi. Non sono però solo i 'comuni' turisti a riempire bed&breakfast e case vacanze nelle colline della Valconca (in provincia di Rimini). Numerosissime le prenotazioni che, in questo primo scampolo primaverile di stagione, stanno arrivando anche dagli appassionati della trasgressione. Arriveranno persino dalla Svizzera e da ogni Regione d'Italia (Isole incluse) le coppie che nelle prossime settimane faranno tappa al Tempio di Saludecio, il club privato diventato ormai un punto di riferimento, in Romagna e non solo, per chi è in cerca di esperienze piccanti e all'insegna dell'eros.

Numerose le richieste che in queste ore stanno arrivando anche dalla provincia di Napoli e dalla Campania. “E' da un dato di fatto – spiegano i gestori della struttura – siamo un circolo privato affiliato al circuito Federitalia e i nostri soci arrivano un po' da tutta la Penisola e anche dall'estero. Si tratta naturalmente di persone che hanno necessità di soggiornare in loco. Per questo motivo abbiamo attivato delle convenzioni ad hoc con alcune strutture ricettive del territorio, specialmente bed&breakfast. Sicuramente si tratta di una forma di turismo diversa dal solito, ma che contribuisce comunque a generare presenze nel nostro entroterra”. Con l'arrivo della bella stagione, il Tempio ha riaperto le sue porte, con la piscina immersa nel verde e la zona benessere attrezzata. Le iniziative a tema non mancano di certo. Dal 1° maggio all'insegna della trasgressione (con aperitivo a bordo vasca) al concorso 'Miss Afrodite' (7 maggio) passando per lo 'sbarco' delle Sexy Marines (6 maggio).

“Per accedere alla struttura – spiegano i gestori del Tempio -, partecipare alle serate e alle diverse attività è necessario diventare soci e sottoscrivere l’apposita tessera. In Italia siamo ormai diventati una delle mete più ambite da tutti coloro, coppie e single, che cercano forme di evasione dalla routine, facendo esperienze nuove e proibite. Molte persone, magari poco avvezze a frequentare discoteche e locali, vengono qui semplicemente per incontrarsi e socializzare in un ambiente raffinato oppure per rilassarsi a bordo piscina o nella nostra zona benessere attrezzata".