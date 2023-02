Leone d'oro, riconoscimento speciale al merito per Villa Diamante

Prestigioso riconoscimento per Villa Diamante nell'ambito della cerimonia “Leone d’Oro al Merito e alla Carriera” a cura del Gran Premio internazionale di Venezia, in collaborazione con la fondazione Foedus che si è tenuta a Roma, presso la Sala Zuccari, del Senato della Repubblica.

Il premio è stato istituito nel 2017 ed è un riconoscimento rivolto a chi promuove l’arte, la cultura, l’impresa e a chi si dedica, nella propria vita quotidiana e con il proprio lavoro, al benessere per gli altri contribuendo alla crescita dell’economia italiana.

Su invito, del Comitato di Presidenza del Gran Premio Internazionale di Venezia, Villa Diamante ha ricevuto la prestigiosa pergamena ‘RICONOSCIMENTO SPECIALE PER MERITI PROFESSIONALI’. La struttura già vincitrice del premio Miglior Location d'Italia 2021 (premio Food & Travel Italia), ha il merito di aver dato nuova luce ad un antico convento di clausura, divenendo la splendida cornice di cerimonie da favola, oltre ad essere esempio di imprenditoria sana e all’avanguardia.

"Dal sapiente restauro di un convento di clausura sul Golfo di Napoli diventa oggi una location di prestigio per organizzare indimenticabili ricevimenti grazie ai suoi ambienti ampi e versatili - ha esordito la Commissione a margine della premiazione, - La struttura su quattro piani, con una terrazza en plein air, si adatta ad ogni tipo di cerimonia e vi regala uno dei panorami più suggestivi d'Italia con la vista della penisola sorrentina, il Vesuvio, il profilo di Capri e Castel dell’Ovo".

A ritirare il premio a nome di tutto il team, il direttore di Villa Diamante, Gennaro Pisani:

"Questo premio va ad un'azienda sana, ad un modello di imprenditoria che nonostante le tante difficoltà del settore ha avuto il coraggio di crederci e di continuare ad investire, dando forma ad una squadra forte che si impegna quotidianamente a promuovere e a difendere l'identità del territorio puntando sempre su qualità e professionalità - ha detto Pisani - I dettagli, l'attenzione per il cliente e la ricerca costante sono elementi che guidano il nostro percorso, ogni giorno sempre più in crescita ed in evoluzione. Un riconoscimento di tale valore non può dunque non renderci entusiasti e ancora più determinati nel raggiungimento di nuovi obiettivi”.