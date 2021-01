Whirlpool: scambio di calendari con i Vigili del Fuoco: "Solo chi non lotta ha già perso"

Una delegazione dei Vigili del Fuoco di Napoli, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, è stata presso la sede della Whirlpool per uno scambio di calendari in segno di solidarietà .

"In questo momento così delicato per i dipendenti della Whirlpool, in particolare, e per noi tutti, in generale - spiega Salvatore Spavone, caposquadra esperto dei caschi rossi, membro della delegazione - sentivamo il bisogno di essere con loro, con lo slogan Napoli non molla. Come i dipendenti della Whirlpool che non cedono nella battaglia per il rispetto della dignità e la difesa del lavoro, così noi Vigili del Fuoco non molliamo mai davanti alle forze indomabili della natura. Solo chi non lotta ha già perso".