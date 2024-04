Sommozzatori dei Vigili del Fuoco si lanciano in piscina a Casoria

Il tuffo per poter abbracciare chi era in vasca

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, guidato dall'ingegnere Michele Mazzaro, in occasione delle iniziative di sensibilizzazione sull'autismo e sui disturbi mentali gravi, ha partecipato alla manifestazione “abbracciata collettiva”, a Casoria. La manifestazione, nata per rilanciare l'importanza dell’inclusività e dello sport, ha avuto il suo culmine con il tuffo in acqua dei sommozzatori dei caschi rossi che hanno simbolicamente abbracciato i partecipanti in vasca, uniti tutti da un unico filo conduttore: l’amore per lo sport e la condivisione.