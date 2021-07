Origini meridionali, Triozzi gira tutto il mondo per contribuire alla creazione di corpi di Vigili del fuoco esperti e addestrati nei Paesi che ne sono sprovvisti

In visita a Napoli il comandante del progetto Fire Rescue dell'ONU Robert Triozzi, già tenente del Fire Departement di New York.

Chi è Robert Triozzi

Origini abruzzesi, il comandante Robert Triozzi viene chiamato in tutto il mondo per valutare, organizzare e addestrare i vigili del fuoco nei Paesi che non hanno un corpo nazionale: è infatti rientrato da poco dall'Iraq dove, a Baghdad, ha addestrando i caschi blu nepalesi e figiani al difficile mestiere del vigile del fuoco.

Scambio di doni e di ricordi

Nella nostra città, il fireman più famoso del pianeta ha visitato la Galleria storica dei vigili del fuoco della Campania dove ha ritrovato memoria e origini comuni e ha scambiato doni con il responsabile dell'Ufficio memoria e patrimonio storico. Robert Triozzi in particolare ha lasciato una medaglia commemorativa di gemellaggio tra i vigili del fuoco americani e uelli italiani su cui è inciso "Due nazioni separate da un oceano e unite da una fratellanza".