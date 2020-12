Tricolore di luci per la Caserma dei Vigili del Fuoco nel centro di Napoli

Meravigliosa illuminazione tricolore per la Caserma di via del Sole dei Vigili del Fuoco di Napoli. Chi si è trovato a passare per il Centro Storico ha potuto assistere alle prove di accensione delle luci che proiettano il Tricolore sulla facciata. Davvero bello l'effetto, sia da vicino che, in particolare, dal belvedere di San Martino, che consente di ammirare in pieno il gioco di luci.

Ex convento trecentesco della Pietrasanta, la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Napoli del Centro Storico è la caserma più antica d'Italia, sede dei pompieri napoletani dal lontano 1833, da allora sempre in attività. L'illuminazione è stata curata dalla direzione regionale dei vigili del fuoco della Campania che ha gli uffici proprio in questa sede. Direttore regionale è l'ingegnere Marco Ghimenti.