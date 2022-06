Storie assurde di Napoli e dintorni: positivo al Covid vuole mangiare la pizza nel Pronto Soccorso e aggredisce l'infermiere che lo redarguisce

La fame, si sa, può indurre in tentazione. Ancora di più se si ha tra le mani una pizza fumante e ci si sente dire che quella pizza non può essere mangiata e deve essere messa da parte.

Nella tarda serata di ieri un uomo si era recato al Pronto Soccorso dei Pellegrini. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, era lì in attesa di ulteriori accertamenti dopo essere risultato positivo al Covid dallo screening ormai di prassi negli ospedali. Forse l'uomo non aveva cenato, di sicuro aveva fame, visto che avrebbe iniziato ad addentare una pizza nei locali del Pronto soccorso. Un infermiere lo ha visto e redarguito, cercando di spiegargli che nel Pronto Soccorso non poteva mangiare e doveva mettere da parte la pizza. L'uomo allora prima ha iniziato a inveire alzando la voce, quindi ha preso l'infermiere per il collo. E' scattato così un parapiglia che ha richiesto l'intervento di una pattuglia di carabinieri. Indagini in corso per accertare eventi e responsabilità.