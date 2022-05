Proposta di matrimonio durante lo spettacolo di Paolantoni, De Martino e Izzo - VIDEO

Grande emozione ieri sera ad Aprilia nel corso dello spettacolo "Che coppia noi tre" con Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Biuagio Izzo. Nel corso dello spettacolo, appunto, una giovane ha ricevuto dal suo amato una proposta di matrimonio. La risposta, ovviamente, è stata "sì" e il pubblico in sala lo ha accolto con un grande applauso.

Il video del toccante momento è stato condiviso da Francesco Paolantoni - in scena in stampelle - e in poche opre è diventato virale. "Ecco quello che può accadere durante il nostro spettacolo!", ha scritto il comico partenopeo.