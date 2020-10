La denuncia: “A Napoli ospedali vuoti”. Ma il video virale girato al San Paolo è una bufala

Diventato virale e condiviso a raffica, è in realtà una bufala il video che mostra l'ospedale San Paolo di Fuorigrotta semi-deserto. Innegabile che le tende montate all'esterno del Pronto Soccorso e i viali di accesso siano vuoti. Ma non perchè, come accusa l'autore delle immagini, non c'è alcuna emergenza Covid. Semplicemente, il San Paolo non è un Covid Center e le tende non sono state montate per accogliere i pazienti malati o sospetti Covid: le strutture sono infatti destinate al pre-triage e costituiscono una misura di sicurezza anti-contagio.

In tutta Italia si stanno moltiplicando video simili, girati "ad arte" da negazionisti del virus e teorici del complottismo. L'Asl Napoli 1 Centro ha subito presentato denuncia alle autorità che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. L'autore della fake ha le ore contate.