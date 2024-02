Cade il cellulare allo stadio, la curva improvvisa un "panaro" |VIDEO

Un "panaro" improvvisato per recuperare il cellulare caduto nell'anello inferiore. Scena esilarante allo Stadio Maradona di Napoli. In curva un tifoso dell'anello superiore ha visto precipitare il telefono cellulare in quello inferiore. Niente paura, come mostra il video, i napoletani presenti nel settore hanno ideato in pochi secondi un panaro d'emergenza realizzato con il bicchiere in cartone riciclato di una bevanda. Ed ecco che il telefono, grazie all'ingegno partenopeo, è tornato al suo legittimo proprietario. Il video della trovata sta diventando virale nelle ultime ore.