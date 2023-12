Lo scooter "diventa" un furgone: le immagini sono virali

Sui social è diventata virale una foto che mostra una persona a bordo di uno scooter a "carico pieno". Sul mezzo a due ruote, infatti, è stato caricato ogni sorta di pacco o busta, rendendo decisamente pericoloso il viaggio.

Le immagini, condivise anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, arrivano dalla circumvallazione strna, nel comune di Melito. Tra i tanti commenti di condanna, però, c'è anche chi coglie l'occasione per fare ironia. "Babbo Natale che va in scooter per evitar traffico! Lasciatelo lavorare che farà felice i bambini", ha scritto, ad esempio, Giuseppe.