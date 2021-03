Dove vorrebbero andare gli italiani quando potranno riprendere gli spostamenti

1 italiano su 3 non vede l'ora di fare un viaggio, ma 8 su 10 non hanno alcuna intenzione di allontanarsi dall'Italia. Le mete più desiderate

Non appena le restrizioni anti-contagio lo consentiranno, quasi la metà degli italiani ha intenzione di viaggiare. Secondo un sondaggio realizzato da parclick.it, società leader in Europa per la prenotazione di parcheggi online, infatti, ben il 39,8% degli italiani farà le valigie per partire: la maggior parte preferirà un soggiorno in hotel e una località di mare.

Le preferenze

Le destinazioni: circa 8 su 10 degli intervistati preferiscono una meta italiana ad una internazionale.

Le spiagge (36,3%) e le città d'arte (33,6%) sono più popolari della montagna (14,4%).

L'auto privata è risultata l'opzione preferita dagli intervistati 65,1%), seguita da aereo (30,8%), treno (3,4%) e nave (0,7%).

Gli alberghi sembrano essere preferiti dalla maggioranza (42,5%), a case private (27,4%) e appartamenti in affitto (15,8%). Solo il 2,1% prevede di andare in campeggio.

Non saranno spostamenti lunghi: il 52,7% ha intenzione di viaggiare per un massimo di 5 giorni; il 27,4% tra i 6 e i 10 giorni e solo il 10,3% per più di 10 giorni.

La vacanza in famiglia è l'opzione più votata (62,3%), davanti al viaggio in coppia (26%), a quello con amici (4,8%) o da soli (6,8%).

Il 42,3% viaggerà per turismo contro il 21,9 % che lo farà per visitare amici o familiari.

