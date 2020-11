Via Gaetano Manfredi: dove si trova e perché c'è una strada che si chiama così

Una lapide apposta al civico n.80 di via San Potito recita: "Intelletto sovrano, anima solitaria ansiosa di supreme altezze, invocò morendo la fossa comune e l'oblio, ma Napoli non dimentica che per tutta una generazione, nel fascino di una parola incantatrice, l'eloquenza forense italiana si chiamò Gaetano Manfredi".

Nato nel 1849 nella nostra città, Gaetano Manfredi fu un "principe del Foro". Allievo di Nicola Amore e a sua volta maestro di grandi avvocati, Manfredi era considerato un vero artista del pensiero e della parola. Il suo nome resta legato a processi di rilevanza nazionale. Della sua vita privata si sa poco, eccezion fatta per la passione per il gioco. Si tolse la vita a 62 anni, all'apice della carriera, in uno scompartimento di prima classe del treno Napoli Caserta.

A ricordare l'avvocato Manfredi una strada in prossimità di via Miano.