Posillipo, partiti i lavori per la riapertura di via del Marzano

Dopo una lunghissima chiusura, durata anni, è prossima la riapertura di via Del Marzano, a Posillipo. Grazie alla sinergia instauratasi tra cittadini ed istituzioni, sono infatti iniziati i lavori per la riapertura della strada.

Le proposte dei cittadini attivi Francesco Cocco e Maria Luisa De Cristofaro, in particolare, hanno trovato accoglienza presso il presidente della I Municipalità Francesco de Giovanni di Santa Caterina, che ha convocato un sopralluogo sul posto con tutti gli enti coinvolti che ha innescato la procedura amministrativa per il rispristino della viabilità.

“Fiduciosi del lavoro svolto abbiamo atteso in silenzio, ma senza mai fermarci - commenta Cocco - è il risultato che attendevamo da anni e che voglio condividere con tutti quelli ai quali mi lega un senso comune di appartenenza a Villanova e via Marzano. Ringrazio il presidente della 1 Municipalita’ Francesco De Giovanni e le consigliere Iris Savastano e Anna Bruno che hanno sostenuto con competenza e determinazione la voce di chi, come me, richiedeva la riapertura” conclude Cocco. “Oggi è stato fatto un passo importante per la riapertura della strada ma continueremo, con forza, a monitorare e seguire lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del muro, per garantire una futura ma certa riapertura della strada” commentano Savastano, Bruno e de Giovanni.