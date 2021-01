Chi era Rosa Maltoni e quando la strada che le era stata intitolata a Napoli cambiò nome

Via Bernardino Martirano è una strada di San Giovanni a Teduccio non particolarmente ampia e neanche lunga. Il nome alla via è stato dato subito dopo la seconda guerra mondiale. Per tutta la prima metà del secolo scorso, infatti, la strada era intitolata a Rosa Maltoni che era la madre di Benito Mussolini.

Con la fine del conflitto bellico, la strada fu intitolata a Bernardino Martirano, giurista originario di Cosenza e morto nella nostra città nel lontano 1548. Segretario del Regno di Napoli, era famoso per essersi costruito una mega-villa sulla strada per Portici, che aveva ospitato Carlo V e numerosi potenti della sua epoca. Martirano si dilettava anche di letteratura e ha lasciato alcuni poemetti e un romanzo.