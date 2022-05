Il ministro Garavaglia a Napoli: "Certe bellezze le abbiamo solo qui"

"L’unico modo per realizzare un sogno è svegliarsi, aprire gli occhi": lo dice Massimo Garavaglia, ministro del Turismo inaugurando al Palazzo della Borsa di Napoli, con il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, la mostra “Il Vesuvio in scena - Mostra d’Arte, Storia e Gusto”, realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana, della Camera di Commercio e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. "Il progetto Vesuvio in scena è perfetto - dice ancora Garavaglia - perché aiuta a svegliarsi, dobbiamo puntare sul turismo sostenibile. Girando il mondo vediamo che intorno al turismo girano miliardi, ma certe bellezze ce le abbiamo solo noi. Non a caso abbiamo organizzato il congresso mondiale sul turismo a Sorrento a fine giugno. L’Eurovision e il Giro d’Italia sono una prova reale di come attraverso un evento musicale e sportivo di respiro internazionale si può promozione del territorio”.

“Cultura e bellezza ci appartengono. Per valorizzarli c’è bisogno di concretezza per poterli portare avanti”, gli ha fatto eco Bruna Fiola, presidente della VI Commissione - Istruzione e cultura della Regione Campania - Il Progetto di “Vesuvius Cultural Tourism” prevede, a regime, anche l’assunzione di giovani che hanno vissuto o vivono situazioni di disagio sociale”.

La mostra

La mostra fa parte di un piano più ampio, progettato da “Vesuvius Cultural Tourism - Impresa Sociale” che punta alla valorizzazione degli attrattori culturali, alla loro migliore fruizione e alla diffusione del turismo culturale incoming per l'inclusione sociale della Città Metropolitana di Napoli e dei suoi comuni. "Il progetto - spiegano gli organizzatori - prevede la messa a sistema di tutti gli attori del settore turistico - culturale per la realizzazione degli itinerari integrati che rispondano alla domanda dei visitatori creando così occupazione e riducendo il fenomeno dei cervelli in fuga e della devianza giovanile".

Per visitare la Mostra, aperta fino al 30 maggio, prenotazione obbligatoria al n. 331 4519226. Raggruppati in una galleria d’arte gli attrattori del territorio vesuviano e della città di Napoli, del patrimonio archeologico e museale, dell’arte sacra e dell’artigianato, dell’eccellenza e dell’innovazione, dei ricercatori e dei docenti universitari: tra gli espositori il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano, il MANN, Il Museo Diocesano di Nola, il MUSA, l’Istituto di Istruzione Superiore F. Degni, la Fondazione Ente Ville Vesuviane, la Fondazione Festa dei Gigli, l’Associazione Botteghe di San Gregorio Armeno e la Guida Editori.

Durante l'incontro al Palazzo della Borsa, moderato dal giornalista Salvatore Del Giudice, annunciata la partnership tra l’impresa sociale “Vesuvius Cultural Tourism” e il costruendo Maximall Pompeii - Gruppo IRGENRE che si annuncia come l’hub turistico più grande del Sud Italia: "Abbiamo accolto sin da subito l’idea di questa partnership perché condividiamo i valori fondanti di Vesuvius Cultural Tourism. Del resto Maximall Pompeii sarà un luogo dove cultura e imprenditoria, arte e creatività, regaleranno a milioni di visitatori ogni anno esperienze uniche" ha detto Paolo Negri CEO gruppo IrgenRe. “Le bellezze del nostro territorio hanno bisogno di essere valorizzate nelle loro reali potenzialità non ancora propriamente riconosciute a partire dai cittadini stessi per poi estenderle in tutto il mondo", ha detto Salvatore Graziano che guida l'associazione Vesuvius Cultural Tourism.