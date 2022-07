Vesuviana: ecco perché Eav ha tagliato le corse

I treni ci sono: sono ben 70, infatti, i convogli attualmente disponibili che addirittura portano il parco Eav al record storico degli ultimi 10 anni. E allora perché vengono tagliate le corse della vesuviana? In una nota Eav spiega: "Il problema in questo momento è il personale. Alle ferie, che d’estate provocano sempre qualche taglio, si è aggiunto quest’anno un picco di Covid ed una improvvisa protesta di alcuni macchinisti che rifiutano ogni prestazione di lavoro straordinario. In sostanza i tre fattori messi insieme - ferie, covid e protesta - ci hanno portato una riduzione delle ore lavorate disponibili che arriva quasi al 50 per cento". Una riduzione che mal si coniuga con l'enorme afflusso di passeggeri, per lo più turisti, sulla linea per Sorrento "con numeri - scrice Eav - superiori al precovid, che pongono anche problemi delicati di ordine pubblico: da qui la scelta di rafforzare questa linea e tagliare dolorosamente le corse sulle altre".

La circumvesuviana ovviamente ha anche altri problemi, ad iniziare da "treni vecchissimi e una infrastruttura da rifare - ammette Eav - vi sono interventi in atto che però avrebbero dovuto essere realizzati almeno venti anni. Tra mille problemi, cerchiamo di portarli avanti e li realizzeremo ma ci vuole il tempo necessario".

Eav auspica quindi che prevalga la linea del dialogo con i lavoratori e si possano ripristinare in tempi brevi le corse soppresse: "Sappiamo bene che il lavoro del personale viaggiante è stressante e complicato, nessuno nega i problemi. Abbiamo anche aperto un tavolo con le OO.SS. per verificare possibili aumenti di retribuzione a fronte di un aumento di produttività. Il muro contro muro non serve, non vi sono interessi contrapposti. La situazione è difficile, l’azienda è di tutti, sosteniamola con spirito di squadra".