Gli rubano la Vespa e chiede aiuto via social: "Racchiude i miei ricordi e i miei sogni"

Gli rubano la vespa e lancia un appello su Facebook per ritrovarla. Antonio - questo il nome della vittima del furto - ha lanciato la sua richiesta di aiuto sui social, con un post strappalacrime. Come lui stesso precisa, il mezzo ha più un valore affettivo che economico.

L'appelo per ritrovare il mezzo

"Questa è la mia vespa,anzi lo è stata fino al30-06-21. Mi rivolgo a quella persona che ha portato via la mia vespa. Non sto a giudicare il gesto, né la motivazione che lo una hanno portato a fare questo. Tengo solamente a fargli capire che non hanno portato via semplicemente la vespa, ma quella vespa che fa parte del mio vissuto, che fa parte di me, che per me ha un valore non economico ma sentimentale.

Racchiude i miei ricordi e i miei sogni. Confido nel suo buon cuore e lo invito, anche in forma anonima, a contattarmi. Grazie. P.S quel bambino che piange e mio FIGLIO per lui quella vespa era TUTTO Aiutatemi a ritrovarla.. Condividete se potete. Grazie".