"In Sicilia si respira aria di Napoli", ci scrive Gianfranco. Lui, siciliano doc, ha fatto qualcosa per portare in qualche modo sempre in giro con sé il capoluogo partenopeo, città cui è molto legato.

"Io, siciliano e tifoso del Napoli calcio e che amo questa città – spiega infatti a NapoliToday – ho personalizzato la bozza della mia vespa di colore azzurro alla città di Napoli, capitale del sud".

Ed in tanto lo fermano, affascinati dal disegno sulla scocca del suo mezzo a due ruote. "Questo disegno è diventato un elemento di attrazione – aggiunge infatti – perché in Sicilia tante persone amano Napoli e i napoletani".