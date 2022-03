Opera Restaurant: serata evento a quattro mani con piatti straordinari. Protagonisti gli chef D'Agostino e Campagnola

Opera Restaurant è un piccolo gioiello di buona cucina, materie prime eccezionali, eleganza sofisticata e glamour nel cuore del Vomero, a via Simone Martini. Aperto in sordina, si è subito fatto notare da chi a tavola vuole essere piacevolmente sorpreso dal sapore, con la garanzia di materie prime eccellenti, grazie all'estro e all'impegno del resident chef Raffaele Campagnola.

Giovane, ma con alle spalle anni di esperienza nelle migliori cucine d'Italia, Campagnola ospiterà per una serata evento lo chef stella Michelin Gianluca D'Agostino, che è stato suo mentore e maestro. Rigorosamente su prenotazione, la serata promette di far leccare - nel senso più pregnante del termine - dita e baffi (per chi li ha) ma anche di emozionare e divertire, trattandosi di una reunion, per la simpatia dei due chef.

Il menu

Ecco in anteprima il menù della serata, completo dei vini in abbinamento

Antipasti

Ostrica, per' e muss', salsa allo scalogno, bieta in costa e formaggio erborinato

Ombrina marinata in salsa di soia, pane croccante, mozzarella di bufala, misticanza e centrifugato di cetriolo

Primo: Fettuccine con soffritto di baccalà

Secondo: Come un filetto al pepe verde

Dolce: Semifreddo al cioccolato fondente e rum, caprese, crema inglese alla vaniglia, mandorle e spugna alla nocciola

Vini: