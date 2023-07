La nuova trovata anti-caldo che impazza in città

Ne abbiamo sentito parlare da alcuni ragazzi in un caldissimo pomeriggio di luglio, mentre ci scioglievamo a 40° circa nei pressi della stazione centrale. Ancora ne parlavano nella metro due signore molto bene informate. La nostra curiosità su questa ultima novità in fatto di ventilatori portatili, vero oggetto del desiderio in tempi di afa record, aumentava.

Dotato di ben due ventoline invece di una sola, ricaricabile e - cosa non secondaria - da indossare come un collier, senza necessità di mantenerlo con le mani, alla fine lo abbiamo visto: lo indossava un'elegantissima signora ad un evento di promozione turistica, in campagna, all'aria aperta