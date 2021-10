Coppa Italia di vela: semaforo verde per Napoli

Con lo svolgimento della Coppa Italia si chiude la classifica del Trofeo Masserotti Armatore dell’Anno 2021. Nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli in collaborazione con le locali sezioni della Lega Navale e della Sezione Velica della Marina Militare, verranno assegnati gli ambiti trofei riservati agli armatori più meritevoli di quest’anno.

“Dopo i successi delle nostre imbarcazioni Ulika e Scugnizza - spiega il patron del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura - siamo felici e soddisfatti di ospitare quest’anno la Coppa Italia . Il nostro club è predisposto e dotato di conoscenza e strutture atte alla organizzazione di grandi eventi in mare e non sarà solo un evento sportivo ma anche di promozione e turismo per la città di Napoli ".

“Siamo davvero molto felici di poter effettuare la premiazione del Trofeo Masserotti Armatore dell’Anno 2021 - aggiunge Fabrizio Gagliardi, presidente dell’Uvai - un evento che si terrà nel contesto della Coppa Italia di Napoli, location che rappresenta un punto fermo nella storia della nostra Altura. Inoltresono certo che il golfo napoletano saprà dare come sempre il meglio di sé, regalando delle splendide regate alle importanti imbarcazioni in gara per l’edizione 2021”.

La classifica

Assoluto. Vincenzo De Blasio con Scugnizza, IY 11.98

Classe A. Raffaele Giannetti con Duende Aeronautica Militare, Vismara 46 Classe B. Carlandrea Simonelli con Fantaghirò, Swan 42

Classe C. Vincenzo De Blasio con Scugnizza, IY 11.98

Classe D. Vincenzo Ricordo con Northern Light, Dufour 34 Mod. Minialtura. Centro Nautico Bardolino con Eavle, SB20

Intanto al porticciolo del Molosiglio sale la febbre per l’atteso evento sportivo e fervono i preparativi per la Coppa Italia con le imbarcazioni partecipanti alla regata che, oltre alla classifica overall, assegnerà l’ambito Trofeo a Squadre Enway che lo scorso anno andò proprio dal Circolo Canottieri Napoli con le due imbarcazioni Ulika gruppo A, Swan 45 di Andrea Masi e Scugnizza gruppo B, Italia Yacht 11.98 di Vincenzo de Blasio.

Il Programma dei quattro giorni

Giovedì 28 ottobre 10:00/18:00 - Apertura Segreteria 15:00 - Practice Race

Venerdì 29 ottobre 09:00-10:00 - Apertura Segreteria 10:00 - Briefing per gli Armatori e Skipper (in conformità al “Protocollo FIV”) 11:55 - Segnale di avviso prima prova del giorno

Sabato 30 ottobre 09:00 - Briefing per gli Armatori e Skipper (in conformità al “Protocollo FIV”) 10:55 - Segnale di avviso prima prova del giorno

Domenica 31 ottobre 09:00 - Briefing per gli Armatori e Skipper (in conformità al “Protocollo FIV”) 10:55 - Segnale di avviso prima prova del giorno. Premiazione a seguire.