Louie Vega e Anané infiammano Napoli con Pino Daniele e la sua "Yes I Know My Way" - VIDEO

Grande festa nel giorno di Pasquetta al Club Partenopeo di Napoli con Louie Vega e Anané. La coppia internazionale di dj/producers ha letteralmente fatto impazzire le pista con il format "The Ritual" che da anni viene portato in giro per il mondo. Un dj-set di tre ore durante il quale non è mancato l'omaggio ad uno dei volti più noti della canzone napoletana: Pino Daniele. Il "Nero a metà" ha trovato spazio nella playlist dei Vega con la sua "Yes I Know My Way", facendo emozionare il pubblico presente.

Il momento è stato immortalato in un video, condiviso sui social da Christian Mantini, manager di NULU, progetto che porta la firma proprio di Anané. "EPIC DAY AND PARTY nella Città della Musica per eccellenza, by ever for ever NAPOLI", ha scritto Mantini, anche lui presente al Club Partenopeo. "What an incredible way to come back! Wow. Grazie Napoli!! I love U", ha commentato, invece, Anané, con tanto di cuoricino azzurro. L'artista di Capo Verde ha documentato il soggiorno all'ombra del Vesuvio con diversi post social e video, ringraziando il pubblico e la città per l'affetto ricevuto.