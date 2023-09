Vanzina pazzo di Napoli: "Non si batte. Una cosa meravigliosa" - VIDEO

Sui social è virale un video - di qualche settimnana fa - che mostra Il regista Enrico Vanzina al porto di Napoli. Vanzina decanta Napoli e le sue bellezze. In sottofondo una coppia di musicisti che intonano il noto brano musicata da Ernesto De Curtis, Voce 'e notte. La canzone è stata anche resa celebre dai grandi della canzone napoletana.

Vanzian, intanto, ha detto: "Vi spiego perché Napoli non si batte. Ma che c++o vivere in Italia. Cosa sarebbe l'Italia senza Napoli? Una cosa meravigliosa". Tanti i commenti degli utenti social che hanno apprezzato le parole del regista.