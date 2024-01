Dal successo social al "salotto buono" della città: Vanny Barber apre il suo primo salone

Vanny barber apre il suo primo salone da barbiere e sceglie una delle zone più belle di Napoli: il quartiere Chiaia. Il 24enne, molto noto su TikTok, dopo una lunga gavetta - che lo ha visto collaborare con i migliori saloni della città - ha deciso che era il momento di realizzare il suo grande sogno e diffondere la sua "filosofia" di hair styling.

"Il salone è improntato sull'eleganza, ma sopratutto fondato sulla vera arte della barberia tradizionale miscelata con l'innovazione. Avrà una sala experience per trattamenti del viso e dei capelli. Una sala unica a Napoli con whisky room, immagini proiettate e tanto altro. Dedico questo traguardo a chi ha sempre creduto in me, senza mai abbandonarmi. A chi fa parte del mio team e a chi ha reso possibile tutto questo", spiega Vanny a NapoliToday. L'appuntamento con l'inaugurazione del suo primo salone è fissato per domenica 28 gennaio, alle ore 12, in vico Santa Maria in Portico.

"Sono partito da zero"

"Vanny Barber: è un ragazzo pieno di emozioni ed idee. Mi soffermo sulla parola idee, che mi ha sempre contraddistinto dagli altri, ho sempre guardato oltre. Andando oltre l'immaginazione e sognando in grande. Vanny Barber è un visionario. Mi definisco visionario perché quando avevo un pensiero su delle idee, dopo 2 o 3 mesi dei personaggi grandi si avvicinavano a quelle idee e mi dicevo: allora le mie emozioni hanno un qualcosa di particolare. Sono stato il primo barbiere della mia famiglia, partendo dal niente, da zero", ha spiegato.

"La cosa più importante che la mia famiglia mi ha donato è che, anche se il lavoro e il guadagno scarseggiavano, loro mi hanno sempre sostenuto e spronato ad andare avanti. E se sono qui è soprattutto grazie a loro. Una mattina di giugno, dopo scuola, mio padre mi accompagnò da un barbiere e appena entrai lì ne rimasi affascinato. Ed è così che funziona questo lavoro: senza la passione è inutile che hai le forbici. È stato un amore a prima vista ed il mio augurio che duri veramente tutta la vita", ha continuato.

"Questo è solo l'inizio"

Nel mio mestiere, questa città, è fondamentale: il fissato napoletano non lo trovi in nessun altra città. La mia città, non voglio essere esagerato, è una marcia in più, il napoletano ha una marcia in più. La mia più grande ispirazione l'ho coltivata negli anni, con l'esperienza lavorativa. Il mio primo maestro è stato Raffaele Lanzetti, guardandolo lavorare, vederlo gestire la sua bottega mi trasmetteva amore, passione ed era sempre emozionante vederlo al top nello svolgere il suo lavoro quotidiano in maniera perfetta", ha ancora detto.

"Quindi non poteva non essere lui la mia ispirazione. Non ho un punto d'arrivo, essendo molto ambizioso, però so qual è il mio punto d'inizio. Quando firmai il contratto di fitto, dopo 10 giorni la mia ragazza mi confessò di aspettare un bambino. Ed era un salto nel vuoto, non avevo nulla se non quell' investimento fatto. Mi rimboccai le maniche lavorando 24 h su 24. Per avere cose mai avute devi fare cose mai fatte. Però con la nascita di questo negozio ma soprattutto con la nascita di mio figlio spero che sia un grande inizio", ha concluso.