Valentina Nappi, seno "innaturale" sulla spiaggia (ma è un filtro) | VIDEO

Valentina Nappi ha pubblicato su Instagram un divertente video che ha fatto discutere i suoi fan.

L'attrice hard partenopea, famosa in tutto il mondo, è nota per le sue generose forme naturali. Con quello che potrebbe essere un filtro Snapchat, si è invece mostrata su una spiaggia come sarebbe col seno rifatto.

Un video quasi realistico - anche se qualcuno ha fatto effettivamente notare una lina piuttosto innaturale al di sotto del volto dell'attrice - che però ha dimostrato ancora una volta quanto Valentina piaccia proprio perché naturale.