Io mi vaccino: writer volontari decorano un treno Eav

Da oggi sulle linee flegree circola un treno con la scritta “io mi vaccino” sui vagoni.

Il treno, fabbricato nel 1960, è stato completamente ridipinto da volontari e quindi trasformato in "veicolo" del messaggio che sollecita ad effettuare il vaccino anti-Covid.

"Il treno è stato ridipinto per sensibilizzare tutti al tema della prevenzione e della necessità di una vaccinazione di massa - spiega il presidente Eav Umberto De Gregorio - Gli stessi artisti che hanno ridipinto la stazione di Bagnoli, guidati da Luca Danza, ci hanno regalato questa iniziativa. Il trasporto è un punto nevralgico nella lotta al covid. I lavoratori del trasporto sono in prima linea. Non abbassiamo la guardia, mascherine e distanziamento per quanto possibile, e vacciniamoci tutti quando viene il nostro turno. Ce la possiamo fare. Dipende da noi".