A Bacoli vaccini agli over 80 a suon di musica: l'iniziativa di un infermiere

Gli anziani presenti per le vaccinazioni: "per noi un regalo di San Valentino bellissimo"

Antonio Barracano oltre ad essere un bravissimo infermiere suona anche in maniera magistrale il pianoforte, con un repertorio di tutto rispetto che include i grandi classici della canzone napoletana.

Al pian terreno della struttura comunale sul lago Fusaro destinata a Centro Vaccinale dell'Asl Napoli 2, dove Antonio sta lavorando, c'è anche un pianoforte. L'idea è nata così, per caso o destino: Antonio si è messo al piano e ha iniziato a suonare, mentre la sala d'attesa si riempiva degli over 80 convocati per la tornata vaccinale. Per i tanti anziani arrivati per ricevere la dose di vaccino è stata un'accoglienza decisamente particolare, emozionante, che ha aiutato ad allentare la tensione. "E' il più bel regalo di San Valentino che avremmo potuto ricevere", hanno commentato gli anziani