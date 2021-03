Adesione alla campagna vaccinale over 70: la precisazione della Regione

Aperta da oggi la campagna di vaccinazioni per gli over 70 campani. Letteralmente presa d'assalto la piattaforma telematica per le adesioni online, da cui è derivata una certa lentezza del sistema, tanto che sul portale "si comunica che la ricezione del messaggio potrebbe subire ritardi. Ricevuto il messaggio si potrà completare l'adesione. Ci scusiamo per il possibile disagio arrecato".

La precisazione della Regione Campaia

In ogni caso, come precisa espressamente la Regione Campania: "l’adesione alla campagna vaccinale si ritiene validata sin dalla compilazione del modulo nella piattaforma regionale, indipendentemente dalla ricezione del codice. La procedura viene quindi completata con l’sms, anche nelle ore successive, ai fini della conferma del numero di telefono indispensabile alla convocazione per il vaccino". Si tratta, dunque, soltanto di pazientare per poter completare la procedura ma, comunque, la prenotazione viene inserita nel sistema