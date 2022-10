I Vigili del Fuoco che hanno salvato Gesualdo con una spettacolare operazione

Era disperato Gesualdo, l'uomo di 47 anni che è rimasto in bilico per quasi 40 ore sul ponte del raccordo all'altezza di via Cinthia, e le sue intenzioni erano chiare. Infatti ai soccorritori aveva più volte ripetuto "non mi muovo, resto qui finché non mi vengono meno le forze o mi addormento e allora vado giù". Era quindi solo questione di tempo. Per questo la squadra dei Vigili del Fuoco della stazione di Pianura che era sul posto ha deciso di agire, mettendo a punto un piano di salvataggio per la cui riuscita sono stati fondamentali grande esperienza, tecnica, determinazione e coraggio.

La squadra, coordinata dall'ispettore dei VvF Andrea G. ha illustrato il piano alle forze dell'ordine e al magistrato presenti e si è mossa con il mediatore dei carabinieri, che ha avuto un ruolo fondamentale nella riuscita del salvataggio. Appena Gesualdo si è avvicinato al mediatore per prendere la sigaretta che gli aveva offerto, un componente della squadra dei Vigili del fuoco gli ha agganciato la mano con una fascia stringi tubi e lo ha assicurato a sè. A quel punto Gesualdo si è lasciato cadere, ma era ormai troppo tardi: la presa della fascia era troppo salda e, nonostante la massiccia corporatura di Gesualdo, il vigile del fuoco lo ha trattenuto mentre un secondo casco rosso, agganciato ad apposite corde, saltava il parapetto e assicurava ulteriormente Gesualdo consentendo ai colleghi di tirarlo su e metterlo in salvo.

I Vigili del fuoco eroi

Decisamente rischiosa, sotto ogni aspetto, e complessa l'operazione di salvataggio che i caschi rossi hanno messo a segno. "Abbiamo solo fatto il nostro dovere", dicono, ma con gli occhi che brillano perché salvare una vita, mettendo a repentaglio la propria, non è solo un lavoro, è un atto straordinario di generosa umanità. Di questi eroi, come piccolo tributo e segno di riconoscenza, vogliamo dirvi i nomi