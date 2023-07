Uomo rischia di cadere da un balcone. La drammatica sequenza

Le immagini corrono da Instagram a Tik Tok passando per Facebook: mostrano un uomo di una certa età (ha un'evidente calvizie) in maglietta bianca e pantaloncini scuri che si arrampica lungo alcune grondaie.

Decisamente in difficoltà sembra non riuscire a compiere gli ultimi centimetri che lo separano dalla meta. L'audio di fondo è costituito da commenti in napoletano, probabile quindi che la vicenda accada a Napoli o, comunque, nel territorio metropolitano. Per la luce sembra poco probabile che i fatti si siano verificati oggi e, del resto, ai Vigili del Fuoco di Napoli non risultano interventi di salvataggio di questo tipo effettuati o in corso stamane. Ad aiutare l'uomo c'è una donna. Ad un tratto succede qualcosa, forse il piede perde la presa, probabilmente l'uomo non riesce a darsi la spinta necessaria per risalire, fatto sta che scivola e resta sospeso nel vuoto.

Aggrappato con un solo braccio al balcone in cui stava provando a risalire. Le immagini si interrompono a questo punto. Resta solo da sperare che l'incauto signore sia riuscito a salvarsi. Ignote le cause della folle arrampicata, anche se sui social si riporta che l'uomo stava effettuando il recupero di un panno caduto. Decisamente assurdo mettere a repentaglio la propria vita per una cosa del genere